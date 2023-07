Alavanca Digital, do Sebrae, amplia aporte em R$ 1 milhão

Desenhado para apoiar micro e pequenos empreendedores e Instituição Científica Tecnológica (ICT) do Rio Grande do Sul na implantação de projetos digitais, o programa Alavanca Digital, do Sebrae RS, acaba de receber um novo aporte de R$ 1 milhão.

abertas em junho investimento em 2023 totaliza R$ 3 milhões. As inscrições,, esgotaram os tíquetes em apenas 30 dias, o que fez com que a iniciativa ampliasse o incentivo disponível – já estavam disponíveis R$ 2 milhões. Com isso, o

A especialista em inovação do Sebrae RS, Dafne Quintas Waszak Agarrallua, conta que em um mês foram 109 projetos submetidos, sendo 27 contemplados de forma a beneficiar projetos com um nível de complexidade mais arrojado, o tíquete único é de R$ 30 mil.

Para ela, a temática digital do Alavanca é o que está atraindo tanto a atenção para o programa. “As pequenas empresas sofreram muito no período pós-pandêmico por não estarem preparadas para o digital. É muito comum ainda terem, por exemplo, fluxo financeiro sendo controlado no caderno. Há uma carência de ferramentas”, analisa.

O Sebrae RS foi o primeiro do Brasil a fazer esse chamamento. Para poder concorrer, as micro e pequenas empresas precisam estar ativas há pelo menos 12 meses e estarem adimplentes com o Sebrae – não pode ter nada pendente de outro programa. Também não são aceitas MEI, uma restrição da própria legislação.

Podem ser inscritos projetos vinculados a produtos, processos ou serviços que serão transformados digitalmente e devem estar conectados pelo menos a um dos cinco eixos de transformação: gestão financeira, marketing & vendas, pessoas, cadeia de suprimentos e processos.

Não há um número fechado de empresas que possam participar de cada ciclo da iniciativa. A adesão ocorre por ordem de chegada das inscrições e mediante a aprovação de cada projeto trazido pela empresa que busca a solução.

As beneficiadas devem entrar com uma contrapartida de somente 10% do valor solicitado. Informações e inscrições podem ser obtidas no https://bit.ly/alavancadigital2023.



A implementação é executada por uma Instituição Científica Tecnológica (ICT) ou por uma Empresa Prestadora de Serviço Especializado (EPSE). A MPE que tiver o projeto aprovado recebe o subsídio de 90% do valor solicitado para execução do projeto.