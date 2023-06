Sebrae RS abre inscrições para Alavanca Digital; aporte será de R$ 2 milhões

O Sebrae RS está com inscrições abertas para a segunda edição do programa Alavanca Digital, com aporte total de R$ 2 milhões. O programa de transformação digital é voltado a empreendedores de Micro e Pequena Empresa (MPE) ou Instituição Científica Tecnológica (ICT) do Estado.

Nesse período, as empresas irão desenvolver soluções digitais para seus negócios. O valor de investimento varia entre R$ 30 mil e R$ 100 mil para as empresas e entre R$ 150 mil a R$ 500 mil reais para as ICT's. As marcas beneficiadas devem entrar com uma contrapartida de somente 10% do valor solicitado.

Podem ser inscritos projetos vinculados a produtos, processos ou serviços que serão transformados digitalmente e devem estar conectados pelo menos a um dos quatro eixos de transformação: Gestão Financeira, Marketing & Vendas, Pessoas, Cadeia de Suprimentos e Processos.

site do Alavanca Digital Não há um número fechado de empresas que podem participar do programa, o Sebrae RS recebe os projetos e analisa mediante critérios técnicos e de viabilidade comercial. Conforme a entidade, o que determina é o limite orçamentário da chamada, conforme o ticket do valor do projeto a ser solicitado. As inscrições são feitas no

Na primeira edição do programa, foram 98 empresas gaúchas beneficiadas. "Como o próprio nome diz, é uma 'alavanca' para que os negócios tradicionais realizem projetos tecnológicos que qualifiquem a sua performance", afirma a especialista em inovação do Sebrae RS, Dafne Quintas Waszak Agarrallua.

O cronograma de ações deste ano prevê a etapa de sensibilização e a de implementação a serem desenvolvidas ao longo de, no máximo, 12 meses. A etapa de implementação deve ser executada por uma Instituição Científica Tecnológica (ICT) ou por uma Empresa Prestadora de Serviço Especializado (EPSE) a escolha do cliente.