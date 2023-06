Nuvemshop anuncia plano gratuito para brasileiros abrirem lojas online

A Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online líder na América Latina, anuncia um plano gratuito para que pequenos e médios empreendedores brasileiros possam abrir suas lojas online. O chamado Plano Começo possui integração com meio de pagamento, redes sociais e não tem limite para cadastro de produtos e visitas ao site.

O plano contém mais de 150 integrações que dão a possibilidade para o lojista vender através das redes sociais, além de layouts gratuitos e personalizáveis para criação de lojas. Não há quantidade limitada de acessos ou de produtos que podem ser cadastrados, assim como não há um número máximo de vendas possível.

Em nota enviada à coluna Mercado Digital, o diretor geral da Nuvemshop no Brasil, Guilherme Pedroso, conta que o objetivo do projeto é oferecer a tecnologia da plataforma para futuros empreendedores que não tinham acesso ao e-commerce e que gostariam de vender online sem ter um custo inicial para isso.

"Identificamos essa necessidade do mercado brasileiro e desenvolvemos essa opção gratuita com o objetivo de recepcionar esses empreendedores para atuarem no e-commerce com venda direta ao consumidor, modalidade que permite mais autonomia e liberdade de taxas agressivas inerentes às vendas em marketplaces", ressalta o executivo na nota.

Uma pesquisa realizada pela Nuvemshop com os lojistas da fase teste do Plano Começo mostra que 65% vendiam anteriormente através de redes sociais, como Instagram, WhatsApp e Facebook. Além disso, 60% deles possuem uma fonte extra de renda, ou seja, a loja virtual não é a principal ocupação ainda.

"Com o Plano Começo auxiliamos na profissionalização dos negócios online de milhares de brasileiros de forma simples e sem custos adicionais – tanto que 68% daqueles que aderiram o Plano Começo escolheram a plataforma da Nuvemshop por conta da possibilidade gratuita", comenta Pedroso.

Em relação ao meio de pagamento, o plano possui integração automática com o Nuvem Pago, solução de pagamentos da Nuvemshop que inclui cartão de crédito, boleto e Pix. Assim, o lojista não paga a tarifa por venda. Também há integração com a Nuvem Pay, solução que simplifica a finalização de compras ao oferecer o preenchimento de dados salvos no Nuvem Pago, o que facilita a jornada de compra dos consumidores.