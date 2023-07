YouTube se consolida como plataforma multiconteúdo

O YouTube possui 1,5 bilhão de usuários mensais; só no Brasil, são 98 milhões de pessoas que acessam a ferramenta todos os dias. Fundado com a missão de vídeos na internet, evoluiu para se consolidar como uma plataforma multiconteúdo, que possui audiência engajada, com poder de compra e de amplificar assuntos.

Durante evento Mercado Digital realizado recentemente em São Paulo, o acompanhou o painel do Creator Development Manager do YouTube, Antonio Viana, que falou para influenciadores de conteúdo sobre as novidades do YouTube.

O formato mais conhecido hoje em dia da plataforma, claro, é o de vídeos longos. Diferentes tipos de vídeos podem ser explorados nesse caso, como tutoriais, webinar, resenhas, vlogs e listas. Nesse caso, um dos maiores desafios é prender a atenção do espectador por mais tempo. Viana destaca que algumas técnicas podem ser utilizadas para isso, como o uso de vinhetas e técnicas de ficção mais elaboradas ou, na contramão, um conteúdo mais espontâneo, com que a audiência possa se identificar. "Com mais tempo, é possível ocupar esse espaço no dia a dia da audiência", explica o executivo.

"Os criadores multiformato são flexíveis", resume Viana. Então é preciso explorar os diferentes meios que a plataforma disponibiliza para atingir uma maior audiência.

Outro formato é o de lives, muito utilizado durante a pandemia e que ganhou ainda mais destaque com a onda de videocasts, os podcasts em vídeo. Os canais do Brasil que têm feito mais sucesso na plataforma são o PodPah, comandado pelos influenciadores Igão e Mitico, o Pod Delas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, e o Podcats, que tem como hosts Virgínia Fonseca e Camila Loures.

Já o formato que vem ganhando cada vez mais audiência na plataforma é o YouTube Shorts. "Muitos criadores perceberam um potencial com esse novo formato de alcançar novas audiências e de apresentar, às vezes, um conteúdo que já vinham produzindo há muito tempo, para públicos totalmente novos", afirma Viana.

O executivo explica que, nesse formato, é preciso ter em mente que esse provavelmente será o primeiro contato do criador com quem estiver assistindo ao vídeo. "Então é bom ser mais direto ao ponto, caprichar nos primeiros 5 segundos, porque, diferente do vídeo longo, as pessoas não vão sempre clicar em uma thumbnail e no título, elas vão estar nessa experiência de arrastar para cima e já ir para o próximo vídeo."

Um caminho que pode ser adotado é o de reutilizar vídeos já feitos para formato longo no Shorts. Viana dá como exemplo o canal Manual do Mundo, que conta com 18 milhões de inscritos e possui cerca de 2,4 mil vídeos hospedados na plataforma. Iberê Thenório e Mariana Fulfaro, responsáveis pelo canal, fazem cortes de vídeos antigos para publicar no formato mais curto, além de criarem conteúdos novos para o Shorts. "O Iberê enxergou no Shorts uma forma de apresentar todo esse manancial de conteúdo que ele já tinha produzido para uma geração nova de espectadores", diz o executivo.

Apesar dos diferentes formatos, uma das barreiras enfrentadas pela plataforma era a do idioma. Por isso, o YouTube lançou em fevereiro deste ano a funcionalidade multi-language audio, que permite que os criadores de conteúdo façam dublagem em diferentes idiomas. Se o criador tiver adicionado diferentes faixas de áudio com outros idiomas, o usuário pode escolher qual prefere ouvir. Segundo levantamento do Google, os criadores que passaram a utilizar a nova função relataram aumento de 15% no tempo de exibição dos vídeos.

Outro ponto que deve ser observado por quem planeja utilizar o YouTube é a monetização dos vídeos. A forma mais conhecida de ganhar dinheiro na plataforma é o Google AdSense, no qual o criador autoriza a exibição de anúncios em seus vídeos e recebe por isso. Porém Viana destaca que a plataforma tem investido em diversificar a geração de renda.

Além da publicidade, o criador pode receber doações da audiência através do Super Chat — em que o espectador paga para enviar mensagens que se destacam no chat e, em alguns casos, podem fixar na parte de cima do feed de chat — e Super Stickers — no qual o espectador pode interagir com os criadores através de um pacote de figurinhas.

"Temos o programa de parcerias no YouTube, que é o nosso programa de retorno de receita, mais de 2 milhões de criadores participam dele ao redor do mundo e, só nos últimos três anos, o programa distribuiu no planeta mais de 50 milhões dólares. Acreditamos que essa é uma forma de alimentar a economia criativa, mas não só através dos anúncios", afirma o executivo.