Amazon anuncia Prime Day e dobra operação no RS no período

A Amazon Brasil anunciou nesta quarta-feira (21) , em evento que acontece em São Paulo, o Prime Day 2023, que será 11 e 12 de julho. A “Black Friday” da Amazon acontece simultaneamente em 25 países. Ano passado, foram mais de 300 milhões de itens vendidos no mundo.



O presidente da Amazon do Brasil, Daniel Mazini, revelou que 4 mil pessoas pessoas serão contratadas temporariamente só para essa data, entre os 10 Centros de Distribuição e 24 estações de entrega espalhadas pelo Brasil.



“Serão 48 horas de ofertas de verdade e, para isso, estamos nos preparando para fazermos as entregas rápidas, e não um mês depois”, comenta.

• LEIA MAIS: Amazon é primeiro lugar em pesquisa sobre intenção de compra online

O CD do Rio Grande do Sul, localizado em Nova Santa Rita, vai dobrar o time no período, passando de 400 funcionários para 800 temporariamente.



“Inauguramos esse centro de distribuição no Rio Grande do Sul há cerca de dois anos e hoje já é uma das nossas principais operações”, destaca o líder de Relações Públicas da Amazon Brasil, Thomas Kanpel.

frete grátis em itens elegíveis dos mais de 100 milhões de produtos de cerca de 50 categorias, os consumidores também encontrarão ofertas no Amazon Music e Vídeo, Prime Gaming e Prime Reading.



A promoção é exclusiva para clientes Prime. “Essa é uma data para celebrar os nossos clientes, e também para movimentar as vendas dos pequenos empreendedores. “Temos 50 mil vendedores parceiros ativos, 99% pequenos e médios. Vamos ter um número recorde de parceiros esse ano no Prime Day”, reforça Mazini.



Algumas ofertas iniciam cinco dias antes. O valor da assinatura do Prime é de 14,90 por mês - os usuários podem fazer um teste grátis de 30 dias pelo site



O mix de produtos do Prime Day envolve de itens para casa, bebê até informática, brinquedos, alimentos e bebidas. Produtos Amazon, como echo dot e Kindle, terão 40% de desconto e, para quem comprar no PIX, mais 10%.



A diretora de Varejo da Amazon, Juliana Sztrajtman, comenta que uma das atrações deste ano será a personalização das páginas, com itens que tenham a ver com o interesse de cada usuário, a partir dos produtos e categorias que eles já procuraram anteriormente.

“São muitos detalhes. Começamos a nos preparar para o Prime Day praticamente um ano antes para levar uma experiência diferenciada para os clientes, pensando nas melhores ofertas e das melhores marcas brasileiras e globais a partir do que entendemos que é o que as pessoas estão buscando”, observa.



A condução do evento de anúncio do Prime Day foi feito por Ikaro Kadoshi, da série Caravana das Drags, que está no ar no Prime Video.