Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais

Patricia Knebel

O Brasil ocupa a terceira posição entre as nações que mais consomem redes sociais em todo o mundo, atrás de Índia e Indonésia, e à frente de Estados Unidos, México e Argentina. Mais do que isso, os 131,5 milhões de usuários conectados no País passam cada vez mais tempo na internet, em especial nessas plataformas. A categoria foi a mais consumida em dezembro de 2022, somando 356 bilhões de minutos, o que equivale a 46 horas de conexão por usuário no mês, e representa um aumento de 31% em relação a janeiro de 2020.