Guillaume Musso, mestre do suspense

Angélique (L&PM Editores, 224 páginas, R$ 74,90, tradução de Julia da Rosa Simões) é o vigésimo romance do francês Guillaume Musso, apontado, com justiça, pelo The New York Times como o mestre francês do suspense. O La Repubblica chamou Musso de o rei da literatura noir europeia. Seus livros, especialmente o grande sucesso E depois... foram traduzidos para 47 países. E depois foi levado para o cinema com o título Depois de partir, estrelado por Romain Duris e John Malkovich.

Em Angélique Musso apresenta toda sua habilidade com a linguagem e com a criação de personagens e enredos, envoltos em fantasias, mentiras e verdades, em meio a dezenas de referências literárias e cinematográficas de grandes nomes da literatura e do cinema mundial.

Partindo de um encontro fortuito entre uma adolescente melancólica e um policial ressentido, Musso constrói uma história em busca da verdade, trabalhando com vários ângulos narrativos e mostrando até onde chega a violência e a solidão humana, revelando que não se pode confiar em ninguém, nem em nós mesmos.

Depois do ataque cardíaco em Paris, no Natal de 2021, o depressivo e mal-humorado Mathias Taillefer acorda no hospital ouvindo Louise Collange tocando Schubert no violoncelo. Ela descobre que ele é policial da delegacia de homicídios, e pede a ele que investigue um caso especial: a morte de sua mãe, ex-estrela do balé clássico que, segunda a polícia, morrera de forma acidental.

A investigação vai mostrar zonas sombrias das mentes das pessoas e os leitores vão refletir sobre a vida que gostariam de levar, o amor que poderiam ter conhecido e a pessoa que gostariam de ter sido. O autor presta homenagens, digamos, pós-modernas a clássicos autores policiais como Patrícia Highsmith e Georges Simenon e a imortais da literatura universal como Shakespeare, Flaubert , Dumas e Louis-Ferdinand Céline .

Os leitores que já conhecem Musso vão gostar da obra e os novos leitores também.