O nazista e o psiquiatra (Planeta, 320 páginas, R$ 49,00, tradução de Solange Pinheiro), do premiado jornalista e escritor Jack El-Hai, especializado em reportagens sobre história,medicina e ciência, narra, em síntese, um encontro de mentes fatal no final da Segunda Guerra Mundial. Hermann Göring, o marechal do Reich, preso em 1945 no final da Guerra, foi levado a um centro de detenção administrado por norte-americanos em Luxemburgo. Devastado pela guerra, ele estava lá com dezenas de malas contendo medalhas, pedras preciosas, dois cortadores de charutos, roupas íntimas, bolsa de água quente e dinheiro e, escondidas numa lata de café, cápsulas de vidro com cianeto de potássio.

Jack El-Hai é autor do famoso The Lobotomist e recebeu prêmios importantes como o June Roth Memorial para jornalistas de medicina. Em O nazista e o psiquiatra, Jack conta o encontro entre o psiquiatra norte-americano Douglas M. Kelley, capitão do exército americano, e Göring. Douglas foi especialmente enviado para supervisionar o estado mental de Göring e outros prisioneiros da elite do regime nazista, a serem julgados em Nuremberg. Os prisioneiros precisavam estar aptos para o julgamento. O jovem médico e oficial viu que estava diante da grande oportunidade de sua carreira.

Douglas se propôs a examinar e tentar desvendar as mentes de homens capazes de promover atos tão terríveis e tantas atrocidades. No percurso, as coisas não se mostram tão preto-no-branco e, na tentativa de identificar traços dos monstros nazistas, ele se depara com o carisma de Göring e com sua capacidade de conquistar os interlocutores. O mal tem seus encantos? Seriam os nazistas menos humanos que o restante da humanidade? questiona o psiquiatra, após longas conversas.

O livro está prestes a ganhar uma adaptação cinematográfica, que será estrelada por nomes como Russel Crowe e Rami Malek e, assim, os leitores têm tempo para ler a obra e se preparar para a estreia.