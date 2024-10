A cuidadora e a acusada de matar toda a família

Em 1929 um crime bárbaro chocou o estado do Maine (EUA): a rica família Hope foi brutalmente assassinada. Pai e mãe mortos a facadas e a filha mais nova enforcada. Lenora, filha mais velha, 17 anos, sobreviveu. O massacre da família Hope (Editora Intrínseca, 400 páginas, R$ 69,90), de Riley Sager, autor de sete best-sellers do The New York Times, tomou por base a história real de Lizzie Borden, suspeita de matar a família em 1892.

Toda a cidade acreditou que Lenora era a assassina. A investigação, todavia, não conseguiu provar a culpa e ela foi absolvida. Décadas depois o caso virou cantiga de horror entre crianças: Lenora Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada. Matou o pai a facadas, e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Lenora sempre diz: "Não fui eu", mas é a única que não morreu. O crime virou história para assustar os pequenos.

Na década de 1980, o episódio volta à tona. Kit McDeere, cuidadora de idosos, com antecedentes complicados, sobe o penhasco e vai até a mansão onde mora Lenora, 70 anos, que perdeu a fala em virtude de vários derrames. Ela sempre viveu isolada e nunca falou sobre a noite dos assassinatos. A enfermeira-cuidadora anterior fugiu. Lenora só se comunica com Kit datilografando numa velha máquina de escrever.

Uma noite Lenora escreve o inesperado: "Eu quero te contar tudo". À medida em que Lenora vai datilografando sobre os eventos do massacre da família Hope, fica claro que as coisas são mais complexas do que diziam. Quando Kit descobre o que provocou a fuga da antiga enfermeira, suspeita que a idosa não está contando toda a verdade.

Kit descobre que a idosa aparentemente inofensiva pode ser muito mais perigosa do que ela imaginava. Enquanto isso, a mansão emite ruídos estranhos, está em ruínas e pode ser derrubada por deslizamento do penhasco.

No primeiro livro publicado pela Intrínseca no Brasil, com reviravoltas impressionantes, Riley Sager mostra porque é considerado mestre em plot twists de tirar o fôlego e porque é sucesso editorial nos EUA e em vários países.