Mazelas brasileiras mais profundas

A árvore mais sozinha do mundo (Todavia, 208 páginas, R$ 69,90), novo romance de Mariana Salomão Carrara, autora de Não fossem as sílabas do sábado ( Prêmio São Paulo de Literatura 2023 - Melhor Romance), com criativa forma narrativa e frases bem trabalhadas, apresenta nossas mazelas familiares, sociais e econômicas mais profundas.

Mariana nasceu em São Paulo em 1986 e é autora dos romances Fadas e copos no canto da casa, Se Deus me chamar não vou e É sempre a hora da nossa morte amém, indicados para o Prêmio Jabuti de 2020 e 2022.

O centro da trama de A árvore mais sozinha do mundo é ocupado por Guerlinda e Carlos, casal que vive com os filhos Alice, Maria e Pedrinho numa pequena roça no Sul do país. O cultivo do tabaco dá sustento à familia, que dia após dia enfrenta as oscilações da natureza, esguichando venenos e adubando as vergas para que as folhas cresçam e atinjam a qualidade ideal.

Enquanto esperam pelo tempo da terra e em meio a investidas das poderosas empresas que dominam o mercado fumicultor, os códigos da infância e da adolescência precisam ser decifrados. A filha mais velha resiste ao trabalho, tem relação difícil com a mãe e quer participar do concurso de beleza Musa do Sol. Maria, a irmã do meio, é a única que frequenta a escola, porém, vive num mundo à parte, farto de informações pouco úteis para a rotina rural. Pedrinho, aos quase três anos, ainda não conseguiu falar, mas participa do cotidiano das plantações, entre as densas núvens de agrotóxicos.

Na época da colheita os dias se transformam e a família recebe a ajuda da mãe de Guerlinda, Elvira, que, mesmo com seus estímulos e sua peculiar ternura, parece incapaz de emendar a casa tomada por silêncios incômodos e perdas iminentes.

A prosa de Mariana é ao mesmo tempo corrosiva e calorosa, mas está plena de um humanismo inabalável e mostra mais uma vez que estamos diante de uma das mais talentosas escritoras da nova geração.