Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária

"Quando a falta de confiança é disseminada, a indústria fica mais cautelosa como um todo. Na indústria, existe muito encadeamento entre os setores. Por isso, a falta de confiança em um setor afeta a confiança e, assim, as decisões de outro." Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

"O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, enfrenta de fato resistência às mudanças que vem promovendo na instituição. Não apenas a criação do IBGE , para reforçar as fontes orçamentárias do IBGE, mas também as orientações para o retorno ao trabalho presencial e a mudança da sede atual." Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT).

"Outros países se aproveitaram da nossa bondade e não nos respeitam em acordos comerciais. As tarifas são uma maneira de reconquistar respeito, garantir tratamento justo e recíproco." Howard Lutnick, bilionário norte-americano.

"Viemos em missão ao Parlamento Europeu defender a produção ambientalmente sustentável e o grande potencial de alimentar o mundo que o Brasil tem, e vemos uma notícia como essa, de alas do PT, remando 'contra a maré' e trabalhando contrariamente ao desenvolvimento econômico dos brasileiros." Pedro Lupion, deputado federal (PP/PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária.