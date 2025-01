"Seria importante pensarmos em subsídios e políticas públicas que favorecessem o acesso à educação para as pessoas menos privilegiadas e que vão precisar de alguma forma ser absorvidas no mercado de trabalho." Thais Requito, especialista em futuro do trabalho.

"Os impactos das queimadas em 2024 expõem a urgência de ações coordenadas e engajamento em todos os níveis." Ane Alencar, coordenadora do MapBiomas Fogo.

"As instituições democráticas americanas devem exigir transparência na destinação dos recursos públicos, seja em eventuais cortes de apoio para sufocar entidades que defendem a igualdade, como no uso de recurso público para fomentar grupos que disseminam ódio." Camila Asano, diretora executiva da Conectas Direitos Humanos.

"Diante do contexto atual, em que diversos desafios se intensificam, será ainda mais crucial fortalecer a agenda de inserção internacional estratégica, com impacto direto no desenvolvimento da economia brasileira." Constanza Negri, gerente de Comércio e Integração Internacional da CNI.

"A persistência da desigualdade entre países impede o desenvolvimento dos mais pobres." Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul.