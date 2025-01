"A gente está dizendo com total clareza que essa demanda por tecnologia vai gerar postos de trabalho. Temos uma leitura muito benéfica para o mercado de trabalho. São milhões de novos empregos que devem ser criados, desde que as empresas tenham o compromisso de fazer os investimentos devidos." Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral.

"Nosso país não é terra sem lei. Não vamos ficar de braços cruzados em relação a ataques à democracia e às garantias previstas na nossa legislação. Não é possível entender que liberdade de expressão é passe livre para disseminação, no ambiente virtual, de informações deliberadamente falsas que, na prática, são as que impedem as pessoas de exercer livremente seus direitos fundamentais", Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União.

"Durante o veraneio, reforçamos a importância de práticas como tomar banho em locais próximos às guaritas de guarda-vidas, manter atenção máxima com as crianças e com outras pessoas que, porventura, não tenham uma percepção clara dos riscos. Com atitudes simples e responsáveis, todos podem contribuir para um período mais seguro nas águas." Coronel Eduardo Estêvam Camargo Rodrigues, comandante-geral do CBMRS.