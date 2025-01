"Com o Drex, o Brasil se posiciona como líder na adoção de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Isso pode atrair investimentos e criar oportunidades de integração com sistemas de outros países, fortalecendo o comércio internacional." Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike.

"A questão do superávit ou déficit comercial é algo que parece chamar atenção do próximo governo dos Estados Unidos e, nesse quesito, o fato de que os americanos acumulam superávit com o Brasil deveria ser levado em conta." Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

"Ferramentas superinteligentes podem turbinar descobertas cientificas e inovação muito além do que nós seríamos capazes de fazer sozinhos, o que aumentaria maciçamente a abundância e a prosperidade no mundo." Sam Altman, CEO da OpenAI.

"Apesar dos bons números da PEIC-RS de novembro de 2024, é importante lembrar que o futuro ainda nos reserva muita incerteza. Com juros maiores, o apetite por crédito diminui e a inadimplência cresce, dois fatores que pesam contra a dinâmica do comércio e dos serviços." Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.