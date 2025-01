Danielle Calazans, Secretária Estadual de Planejamento, Governança e Gestão

"Será preciso ver como o Brasil consegue ajudar a fazer funcionar o Brics na sua nova configuração, com dez estados e com mais uma dúzia de estados associados. Que maneira isso vai operar? Ainda ninguém viu e ninguém sabe." Paulo Borba Casella, pesquisador do Grupo de Estudos sobre o Brics (Gebrics) da USP.

"Finalizamos o ano com mais de R$ 350 milhões investidos na educação do Rio Grande do Sul. São recursos fundamentais para limpeza, alimentação escolar, reconstrução, reformas, pequenas obras, compra de equipamentos, mobiliário, livros didáticos." Gregório Grisa, secretário-executivo adjunto do MEC.

"O Brasil vai ter que ser muito sagaz para articular diplomaticamente com a administração Trump aspectos que não desfavoreçam os produtos do nosso agro, que são os principais alvos de importação por parte dos Estados Unidos." Rodrigo Amaral, professor de relações internacionais da PUC-SP.

"Ao investir na valorização do patrimônio histórico de municípios gaúchos, buscamos fortalecer a identidade local e impulsionar os negócios da região, além de proporcionar novos espaços de convivência e de acesso à cultura para os cidadãos." Danielle Calazans, secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS.