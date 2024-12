Leonardo Lamachia, reeleito para presidir a OAB/RS

"Estamos tendo obras de reconstrução por toda a região e isso afeta e afetará positivamente o varejo nos próximos anos. É mais consumo e renda." Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA.

"A matriz alternativa precisa ter segurança, e a segurança só vai se dar se fizermos mais térmicas a gás, se preservarmos as térmicas a carvão num período em que possa haver uma transição energética responsável. As térmicas de carvão talvez representem apenas 4% ou 5% de toda a energia gerada no Brasil." Rogério Marinho (PL-RN), senador.

"Muita parte do que está na regulação (projeto de lei sobre Inteligência Artificial no Brasil) é pautada no medo, não na experiência. Isso pode ser restritivo, pois talvez o medo que eu tenha não se concretize no comportamento das pessoas." Carlos Alberto Piazza, futurista, em evento no Instituto Caldeira.

"A IA é uma ferramenta importante que pode contribuir para dar celeridade aos processos, e que pode ajudar a todos os operadores do direito, mas que não pode substituir o ato humano. E o ato de julgar é um ato eminentemente humanista." Leonardo Lamachia, reeleito para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS).