Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal

"É crucial proteger os direitos dos criadores e desenvolver um ambiente de IA que valorize a criatividade e a cultura humanas." Björn Ulvaeus, presidente da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores.

"Assim como em 2024, em 2025 a previsão de PIB para o Rio Grande do Sul é maior do que em nível nacional, de 3,21% contra 2,47%." Fernando Marchet, vice-presidente e coordenador do Núcleo de Economia da Federasul.

"Quando negligenciamos os Direitos Humanos, certos grupos estão sujeitos aos piores trabalhos, à remuneração inferior ou ao desemprego. A abordagens abusivas e ao encarceramento. À negação do acesso à educação, saúde, mobilidade, habitação decente, alimentação adequada, água potável e assim por diante." Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania.

"Esse problema da baixa qualidade, do discurso de ódio, da violência, do bullying, não é só no Brasil, é no mundo todo. Eu repito aqui, insisto que, infelizmente, a autorregulação (das big techs) faliu. É necessário que se preserve a dignidade da pessoa humana, a honra das pessoas, e se preserve também, no caso de atentados contra a democracia, o Estado de Direito." Dias Toffoli, ministro do STF.