"Todo o nosso esforço tem sido para mostrar a resiliência e a sustentabilidade das regras fiscais. Isso quer dizer que o ritmo de crescimento das despesas públicas individuais não pode ser muito diferente do ritmo de crescimento da despesa pública total." Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

"A inflação dos preços ao consumidor se aproximou de nossa meta, mas a atividade econômica tem sido mais fraca do que o esperado: revisamos nossas projeções para baixo duas vezes - antes do verão (maio e junho) e em setembro." Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

"Enquanto não houver maior disponibilidade de linhas de transmissão ou alteração nos modelos operacionais para aumentar a segurança ao atendimento da carga no horário de pico de demanda, o curtailment continuará a ocorrer, especialmente com o aumento da geração solar e eólica." Alexei Vivan, Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica (ABCE).

"Pretendo atuar de uma forma bem efetiva na gestão (da prefeitura de Porto Alegre), no fazer as coisas acontecerem, porque eu acho que as entregas vão ter que ser maiores do que os primeiros quatro anos." Betina Worm (PL), vice-prefeita eleita de Porto Alegre.