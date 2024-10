"Sempre defendemos que o Congresso Nacional esteja concentrado nas propostas legislativas que sustentam o atual ciclo de crescimento econômico do País." Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais.

"Do ponto de vista médico, o horário de verão é extremamente prejudicial. Vivemos numa sociedade que dorme cada vez menos. Então, tirar uma hora de sono em um dia já é suficiente para a formação de distúrbios e complicações no organismo. Sem contar a questão da melatonina, que começa a ser liberada mais tarde, atrasando a sensação de sonolência." Denis Martinez, diretor do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Sono da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

"Nossa queixa para a Comissão Europeia é clara: a Fifa está abusando de seu poder de ditar o calendário de jogos internacionais e expandir suas próprias competições - e, assim, aumentar suas próprias receitas", David Terrier, presidente do Sindicato Internacional de Jogadores (Fifpro).

"Além da baixa produtividade, temos (o Brasil) uma infraestrutura precária. Para o transporte de grãos, por exemplo, seríamos muito mais eficientes com ferrovias e hidrovias. Estamos correndo com uma bola de ferro presa ao tornozelo." Antonio da Luz, economista da Farsul.