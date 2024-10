"É muito importante a regulação das apostas online. É muito importante olhar para a publicidade. É colocar na mesma gravidade do que o Brasil fez em relação ao tabaco. Porque é um vício e é facilitado pela velocidade, pela rapidez com que a pessoa entra nesse ciclo tão danoso que tem causado problemas de saúde mental sérios, com impacto em tantas famílias e também crianças e jovens." Nísia Trindade, ministra da Saúde.

"A aviação regional mostrou-se essencial para o Rio Grande do Sul em 2024. Investir em três dos terminais mais importantes do interior do Estado (Pelotas, Uruguaiana e Bagé) é promover o desenvolvimento da economia em diversos setores." Marcius Moreno, gerente executivo da CCR Aeroportos.

"Para que o Brasil tenha um plano de dragagens eficiente e competitivo, é preciso uma união de esforços entre entidades públicas, parlamento, atores privados, representantes da academia e instituições." Alexandre Barbosa (PSDB-SP), deputado presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos.

"A direção da política monetária é clara: os cortes nas taxas de juros começaram e nossa postura de política monetária está se tornando menos restritiva." Olli Rehn, dirigente do Banco Central Europeu e presidente do BC da Finlândia.