"O aeroporto de Canela será regional, com aviões menores, sem a capacidade de Porto Alegre, mas que fará diferença para a integração da região. No momento em que se tem um aeroporto que pode te conectar com São Paulo, por exemplo, é uma virada de chave." Maurício Boniatti, presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela.

"À medida que o tempo passa, mais evidências são apresentadas sobre os malefícios de agrotóxicos para a saúde dos agricultores. Se medidas drásticas não forem tomadas, teremos um futuro preocupante quanto às doenças contraídas pelos trabalhadores rurais e pior ainda, para as crianças que vivem no campo." Adão Pretto Filho (PT), deputado estadual.

"Com a reforma tributária, a gente vai ter menos normativos e um sistema mais enxuto e mais fácil de lidar, mas a diminuição de impostos a gente não alcançou. O Brasil vai alcançar agora a posição não muito feliz de primeiro colocado do mundo em termos de alíquota; a maior do planeta." Felipe de Sá Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Serviço e Turismo.

"Vamos trabalhar na internacionalização do aeroporto de Torres imediatamente. A regulação é simples, e a pista é adequada." Rogério Amado Barzellay, presidente da Infraero.