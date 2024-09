"As dependências estão se tornando vulnerabilidades, e a Europa não pode mais depender de outros para sua segurança." Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu.

"Hoje, não é possível realizar uma campanha eleitoral eficaz sem redes sociais e impulsionamento." Jader França, Consultor em marketing político.

"Para discutirmos a estabilidade da dívida pública, temos que olhar para o resultado nominal, que inclui os juros. Não adianta fazer esforço fiscal sem baixar os juros e sem crescer a economia. Não vai adiantar de nada ter superávit primário, se o PIB está caindo e a taxa de juros está subindo." Clara Brenk, economista e coordenadora da área de política fiscal do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP.

"Maduro precisa parar com sua repressão e intimidação ao povo venezuelano." Brian A. Nichols, secretário-adjunto de Estado dos EUA para as Américas.

"No Brasil, ordem judicial se cumpre. Quando uma empresa descumpre uma decisão judicial (Starlink), como estava descumprindo, e mais do que isso, chega ao tom de provocar, de afrontar, ela merece toda a repulsa da população, do governo e do País." Juscelino Filho, ministro das Comunicações.