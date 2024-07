"Não adianta colocar um percentual de reajuste da dívida (com a União) que inviabilize o estado. Em Minas Gerais, o funcionário já ficou sem receber, o estado ficou sem medicamento, não sei quantas pessoas morreram, os alunos ficaram sem merenda." Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais.

"É importante levar as crianças e adolescentes, que são o público-alvo da vacina da dengue, para fazer a imunização. Mesmo que esteja frio no momento, o mosquito continua em ação, ainda que mais lento." Eliese Cesar, chefe da Seção de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

"O Brasil é um mercado em potencial. Isso desperta o interesse de corporações de Estados Unidos e China. A tendência é a de se intensificarem movimentos de empresas norte-americanas e chinesas por fusões e aquisições em terras tupiniquins." Leonardo Grisotto, consultor empresarial.

"Se olhar o tripé macroeconômico, o câmbio é flutuante. Do mesmo jeito que subiu, ele reduz. Ele tem oscilações e deve ser flutuante mesmo. Acredito que vai cair mais (valor do dólar). A tendência é que caia mais. O mercado é estressado. Não tem nenhuma razão para ter ido no patamar que foi." Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.