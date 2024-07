Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Cremers

"A eólica offshore se tornou um business internacional, mas as motivações da Europa, por exemplo, são muito claras: falta de espaço em terra e recurso eólico offshore muito melhor do que recurso eólico onshore. Já no Brasil, a gente não tem tanta essa motivação que vai ajudar a reduzir os custos da geração." Amanda Vinhoza, analista de Pesquisa Energética na Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

"O Mais Médicos é uma realidade, e faz diferença." Nísia Trindade, ministra da Saúde.

"Controle de combustível é assunto extremamente importante. Monitoramos um mercado muito sensível e muito exposto a interesses fraudulentos." Rodolfo Saboia, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

"Ainda que tenha o fator externo levando à valorização do dólar no mundo, aqui o movimento tem sido mais intenso, estando associado às incertezas em relação à política econômica." Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting.

''No afã de apagar incêndios que não param de surgir, ninguém toma conta do aspecto fundamental que poderia evitar ou amenizar a catástrofe: planejamento." Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers).