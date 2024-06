"A reabertura do mercado público representa um símbolo de resistência, e cada um dos mercadeiros retornará às atividades no seu tempo." André Barbosa, secretário municipal de Administração e Patrimônio de Porto Alegre.

"Precisamos produzir um equilíbrio social para que todas as pessoas tenham a mesma dignidade que os demais. O Tribunal de Justiça é responsável não somente por julgar conflitos, mas por produzir projetos que equilibrem o tecido social." Alberto Delgado Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

"A Rússia sempre apoiou e vai continuar apoiando a República Democrática Popular da Coreia e o heroico povo coreano na sua oposição a inimigo insidioso, agressivo e perigoso." Vladimir Putin, presidente da Rússia.

"Quando aconteceu o furacão Katrina, nos EUA, mais de 90% dos imóveis e das empresas tinham seguro. Quando aconteceu o desastre nuclear de Fukushima, no Japão, quase 100% de todas as empresas, casas e imóveis tinham seguro. No RS, só 10% dos imóveis destruídos pelas chuvas, neste ano, tinham seguro." Otto Alencar (PSD-BA), senador relator do marco legal dos seguros na Comissão de Assuntos Econômicos.