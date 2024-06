"É hora de colocar um preço efetivo no carbono e taxar os lucros extraordinários das empresas de combustíveis fósseis." António Guterres, secretário-geral da ONU.

"Pensar em serviço exclusivo para autista pode parecer uma boa ideia, mas, do ponto de vista do orçamento público, é uma catástrofe. Esse recurso vai sair da política da infância, da atenção básica, da saúde mental, da deficiência. A arquitetura tem que ser condizente com a arquitetura do SUS." Amanda Dourado, pesquisadora e professora de terapia ocupacional na Universidade Federal de São Carlos.

"Quando foi promulgado o Código Penal, um aborto de último trimestre era uma realidade impensável e, se fosse possível, ninguém o chamaria de aborto, mas de homicídio ou infanticídio." Sóstenes Cavalcante, deputado federal (PL/RJ).

"Como nós sempre denunciamos, os juros extorsivos praticados pelo Banco Central impactam no desenvolvimento do País, sob o argumento de que é preciso controlar a inflação. Mas a inflação segue sob controle, inclusive segue em queda, ainda que lenta." Juvandia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e vice-presidenta da CUT.