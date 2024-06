"É importante reconhecermos, além de expressarmos gratidão e orgulho, os esforços incansáveis desempenhados por todos. A rápida mobilização dos serviços de emergência, a abertura de abrigos temporários, o fornecimento de suprimentos e o apoio logístico às áreas atingidas são apenas alguns exemplos do compromisso de proteger e servir cidadãos e empreendedores." Suzana Vellinho Englert, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

"Nossos esforços para aprimorar as normas e ampliar a competitividade do setor de gás natural têm como norte beneficiar os consumidores e o setor industrial. Com a melhoria do ambiente de negócios, será possível aumentar investimentos e reduzir preços." Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"Há muita coisa que atende a demandas imediatistas. Em ano de eleições municipais, a questão do autismo tem se tornado uma espécie de capital político." Bárbara Costa Andrada, uma das autoras do relatório sobre a Indústria do Autismo.

"Os estados têm que fazer leis sobre como distribuir o ICMS obrigatoriamente para a melhoria de índices educacionais." Rubens Barbosa, da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação.