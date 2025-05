Por qué me miras...

...se no me sacas a bailar? Este chiste espanhol se aplica ao olhar desta ave. Trata-se da espécie chamada Emu ou ema-australiana, prima da ema e do avestruz. Ela mora no Rancho Boiadeiros, em Canoas, que fechou na enchente, mas agora está funcionando como restaurante e área de entretenimento. Na Fronteira Oeste, é usada por criadores para limpar o campo de cobras, carrapatos e outras pragas. Ah, não quer uma ave tão grande? Então, crie galinhas d'angola, que fazem o mesmo trabalho.



Foernges, 130 anos

São poucas as empresas que conseguem chegar a esta marca e, melhor, esbanjando vitalidade. Quando se pára para pensar, é incrível como a loja da Rua dos Andradas foi e é vista por cinco ou seis gerações, sempre com a garantia de qualidade dessa óptica. Oportuna a matéria da repórter Ana Stobbe sobre o tema publicada ontem no JC. Pelo andar da carruagem, a Óptica Foernges ainda vai muuuito longe.

Fé e força

Outra empresa que atravessou gerações é o Sicredi. Quem diria que a cooperativa de crédito fundada em 28 de dezembro de 1902, em Nova Petrópolis, atravessaria pelo menos uma dúzia de planos econômicos e outras atribulações constantes na nossa história para chegar com fé e força no novo milênio. E segue crescendo: neste ano a previsão é abrir mais 25 agências no Rio Grande do Sul.

Ritual de acasalamento

Faz parte do ritual de acasalamento com os nativos, artistas estrangeiros fazerem juras de amor ao país onde fazem shows. Nada contra, Lady Gaga pareceu sincera cercada de verde-amarelo no show em Copacabana, mas faz parte do show. Todos eles sabem o quanto essa minhoca gorda chama bocas ávidas para engolir o anzol.

Eu, bilionário

Se um amigo é um tesouro, como diz um antigo ditado, então sou bilionário. A quantidade de pessoas que torceram pela minha recuperação foi imensa, e do fundo deste velho coração emocionado agradeço demais a todos, demais mesmo. Por fim, posso garantir que a melhor forma de ver estrelas sem telescópio é passar dias e dias com o intestino trancado. Mas isso são águas passadas. Estamos aí, sigamos!

Tá tudo dominado

Vendo as falcatruas na Previdência e em inúmeros outros órgãos públicos - fora o que está abaixo da superfície -, vale lembrar um dito de Simón Bolívar: na América Latina, as instituições não são sérias porque as pessoas não são sérias.

Beicinho pedetista

Incomodada com a saída do ministro da Previdência, Carlos Lupi, a bancada do PDT no Congresso Nacional diz que vai reavaliar a relação com o presidente Lula (PT). De repente, discutir a relação significa obter mais cargos no governo. Se assim for, os pedetistas que ainda estão em vários escalões do governo vão largar o osso?

Procura-se

Procura-se um partido político que lembre que seus quadros foram eleitos para legislar e não dar apoio ou se vender para obter cargos e pastas de realce. Também se procuram parlamentares que se interessem realmente pelas demandas populares que não sejam apenas chamarizes de votos para a próxima eleição.

Gravidez prematura

Basta ficar perto do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas na avenida Independência, por algum tempo para ficar impressionado com a quantidade de adolescentes com filhos de colo ou grávidas, quase sempre acompanhadas por mães (agora também avós) que mal chegam aos 30 anos.

Rumo às estrelas