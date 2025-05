Cooperativa Sicredi reforça compromisso com o desenvolvimento do RS

O Sicredi lançou na noite de terça-feira, 29 de abril, em uma solenidade com a presença de presidentes de cooperativas, empresários e lideranças políticas, o manifesto "Somos do Sul, somos do Brasil", em uma churrascaria no Centro de Porto Alegre. O encontro foi marcado pela lembrança de superação do povo gaúcho após a enchente de 2024 e a participação do cooperativismo nessa retomada, bem como a relação do Sicredi com o Rio Grande do Sul.

Foi apresentada, ainda, a campanha publicitária estrelada pelo cantor gaúcho Lucas Lima, que esteve presente e cantou ao vivo o jingle inspirado na música Canto Alegretense. Lima, radicado em São Paulo, lembrou que ouvia falar do Sicredi desde a infância, já que sua avó, de Morro Reuter (Região da Encosta da Serra), era associada.

Com a primeira cooperativa fundada em 1902, o Sicredi foi crescendo gradativamente e, hoje, é a instituição do sistema financeiro com a maior rede de agências no Rio Grande do Sul, tendo 2,7 milhões de associados no Estado.

"Não fiz nenhum esforço de agenda para estar aqui. É o lugar onde deveria estar. O Sicredi é hoje a maior empresa do Rio Grande do Sul e emprega mais de 15 mil colaboradores", afirmou o governador Eduardo Leite em seu discurso, revelando ainda que se tornaria associado.

O presidente da Central Sicredi Sul Sudeste, Márcio Port, lembrou que 2025 foi declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Ano Internacional das Cooperativas, momento importante para divulgar o trabalho dessas associações. Observou que o Sicredi está em 484 municípios gaúchos e falou sobre a mobilização após a enchente de 2024.

O diretor-executivo da Central Sicredi Sul Sudeste, Leandro Gindri de Lima, chegou a se emocionar ao lembrar das ações que mobilizaram todas as cooperativas gaúchas na época da enchente. O segmento do cooperativismo segue em franco crescimento e, de acordo com a gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi Sul Sudeste, Anna Quadros, o maior iminimo do cooperativismo é o desconhecimento.

Após a solenidade, empresários, executivos, lideranças políticas e comunicadores convidados, que lotaram o grande espaço da churrascaria junto ao Parque da Harmonia, acompanhara show de Os Fagundes, criadores do Canto Alegretense (Nico Fagundos e Bagre Fagundes), tema que foi cantado ao fim da apresenação pelo governador Eduardo Leite.