O drama do município de Pouso Novo

A rodovia BR-386, na altura do município de Pouso Novo, segue em uma pista, após deslizamentos da época da enchente. A concessionária responsável pela estrada trabalha no local para normalizar a situação, como registra. O caso de Pouso Novo não é cenário único no Rio Grande. Leitor que voltou da Serra Gaúcha nesta semana se disse espantado com a quantidade de deslizamentos de terra ao longo das rodovias que levam à Capital.

Bares de Porto Alegre

Porto Alegre já teve um bar chamado Van Grogh, na esteira da moda nacional dos anos 1960, que usava nomes de compositores clássicos e pintores nos bares. O Van Grogh ficava na avenida Protásio Alves a cerca de 100 metros acima da Igreja São Sebastião.

A decoração era feita de garrafas de cerveja casco escuro com débeis luzes no interior. O tom geral era marrom - devia ser amarelo, não é mesmo? Esclarecimento: grogue é sinônimo de ébrio, bêbado, mas antigamente definia alguns coquetéis à base de destilados.

A moda começou no Rio de Janeiro, com o João Sebastião Bar, tirado de Johann Sebastian Bach, e foi se alastrando. Um caso invulgar foi o Brahms, o célebre compositor alemão, que deu o nome de um bar-chope na esquina da avenida Cristóvão Colombo com a Garibaldi. Por volta de 1970, foi vendido para o ex-prefeito de Porto Alegre Sereno Chaise, que o rebatizou de Barcaça. Uns dois anos depois ele comprou do português Edmundo o famoso Styllo Bar, na mesma Garibaldi esquina com a Independência, dando-lhe o nome de Barcacinha.

Há uma lista de bar-chopes curiosos. Na subida da Duque de Caxias, havia um, mais para pé-sujo, que mostrava um poster da Mona Lisa com um olho preto, fruto de uma sapatada para matar uma barata, que lá ficou.

No Urbano's, no bairro Auxiliadora, a galinha Pasionaria, nome de uma revolucionária espanhola, bebia cerveja derramada no balcão. Teve vida breve e supostamente morreu de cirrose, a coitada. Alguma desilusão com um galo, quem sabe.

Quase todos tinham o chope da Brahma. O da Antárctica era melhor só em Joinville e Blumenau (SC) por causa da qualidade da água. O segredo do chope era a grande vazão para não oxidar, posto que o chope não é pasteurizado como a cerveja e a serpentina sempre limpa. Uma instituição sagrada para clientes assíduos era o famoso "chorinho" pós-pagamento da conta, só uma abertura rápida na torneira sem aparar o colarinho com espátula.

Um espetáculo à parte: garçons que entravam de cara limpa e uma hora depois mostravam um rosto vermelho-moranguinho. Uma rápida ida atrás do galpão para matar a sede e se levantar enxugando a boca com o dorso da mão, era a prova do crime, mas essa já é outra história.