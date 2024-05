Caxias a bateria

Esta moto caxiense TUI (Transporte Urbano Individual) não paga nenhuma forma de imposto ou taxa, como licenciamento de veículo, IPVA e emplacamento. Também não é necessária a CNH. Funciona a bateria com cinco horas de atuação, garante o proprietário da Revenda TUI em Caxias do Sul, o empresário Luiz Debastiani Junior.



Toma que o filho é teu

De um modo geral, o governador Eduardo Leite (PSDB) se saiu muito bem no Roda Viva da TV Cultura. É verdade que não teve nem terá que responder por problemas de prevenção das cheias como o prefeito Sebastião Melo (MDB). E foi um belo lance colocar a questão do equacionamento da dívida do RS no colo do ministro Paulo Pimenta (PT). A bola é sua, ministro.

As sardinhas voadoras

Quando se fala em inflação, convém lembrar que esse é um índice genérico que não contempla o flagelo do custo de vida. Tudo está mais caro da enchente para cá. Para pegar aleatoriamente um item de consumo alimentar, vamos às latas de sardinhas sem espinha. Elas voaram de alho em torno de R$ 8,00 para R$ 15,00, dependendo do supermercado.

...e as salvadoras

O fato é que sardinha é uma proteína eficiente e - era - barata, sem precisar de refrigeração, portanto móvel, para comer em qualquer lugar. Parece mentira, mas ensinei um morador de rua que, sardinha acrescida de tomate, cebola e pão, pode ser um manjar dos deuses. Problema: depois de três dias é duro encarar a repetição.

Presença tranquilizadora

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Em tempos de exceção e violência por parte da escória da humanidade, a simples presença de uma viatura policial é uma presença tranquilizadora para a população. Em tempos normais, ela passaria quase despercebida pelos transeuntes. Agora não, ela está no raio de um grito quase de emergência. Todas as polícias trabalham dobrado. Longa vida a elas.



Berga afogada

Fosse em outra época as fruteiras e gôndolas dos supermercados estariam abarrotadas de bergamotas e laranjas. Hoje não. As regiões produtoras como o Vale do Caí ficaram abaixo de água. A única esperança é o Uruguai, que sempre produziu ótimas bergamotas, inclusive da variedade Montenegrina. As laranjas estão vindo da Espanha.

Por enquanto...

...alguns mercadinhos da Capital vendem bergamotas desmilinguidas vindas de... Minas Gerais, de onde também vem o alface.

Estádio Olímpico

Estádio Olímpico não será cedida para abrigar vítimas da enchente A área do. O Grêmio já tinha alertado sobre limitações que envolvem o negócio com a antiga OAS. Alguma coisa deu errado nas garantias.



A vitória de Claudio Bier

Claudio Bier foi eleito presidente da Fiergs Depois de uma campanha desgastante, em que teve que enfrentar ataques desmesurados, o empresário, com diferença de um voto. Para muita gente, era claro que ele era favorito, mas esta é uma eleição em que votam apenas os sindicatos filiados à entidade. Entre outras indústrias, toca a Masal.



Controle de danos

O Sistema Nacional das Agências de Propaganda (Sinapro-RS) lançou uma versão emergencial da pesquisa VanPro, termômetro dos negócios e gestão das empresas do setor. O objetivo é entender como e em que dimensão a catástrofe climática tem afetado as pessoas e os negócios da propaganda no Estado.

Na mosca

Em roda de cafezinho no Moinhos de Vento veio à baila o nome de um conhecido político. Um deles deu o seguinte diagnóstico sobre o personagem: 98% do que ele fala é mentira e 2% não é verdade.

Em busca de espaço