Prefeitura descarta Olímpico como espaço para cidade provisória

Com mais de 12 mil pessoas em abrigos devido às enchentes no Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre discute as possibilidades para as próximas semanas, considerando estruturas de curto, médio e longo prazo. Um destes espaços seria o antigo estádio Olímpico, no bairro Medianeira. No entanto, o prefeito Sebastião Melo deu o assunto como encerrado, durante coletiva nesta terça-feira (21).



“Vou defender a ideia de que deveríamos colocar recursos públicos em abrigos que possam estender o seu tempo, (locais) que já estão construídos. Esse é o melhor caminho em vez de fazer grandes cidades provisórias”, argumenta Melo. Atualmente, Porto Alegre conta com 142 abrigos parceirizados e voluntariados. A vistoria realizada pela Defesa Civil constatou que o Olímpico, um desses prováveis pontos, não é o melhor local para receber pessoas.

Segundo o diretor de Responsabilidade Social do Grêmio, Luiz Jacomini, “o prédio tem problemas estruturais que poderiam gerar mais conflitos e não conseguimos prever isso agora. Todos esses pontos foram colocados na mesa”. Caso o estádio estivesse apto para receber a população, essa questão ainda teria que passar pelo Conselho Deliberativo, o que demandaria mais tempo do que o esperado. O tema também foi abordado durante uma conversa, por telefone, entre Melo e o presidente do clube, Alberto Guerra.



Embora o terreno do Olímpico seja do Grêmio, os contratos firmados com as empresas Karagounis e OAS26 impedem que o espaço seja destinado para essa atividade. O clube, porém, realiza outras ações para auxiliar as vítimas da enchente. Até o momento, mais de 200 mil litros de água, 2 mil colchões e 1.800 marmitas foram entregues em abrigos. Além disso, foi instalado um heliponto no gramado suplementar do Olímpico para levar mantimentos para cidades mais distantes.