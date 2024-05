Devido às chuvas, Campanha do Agasalho de Porto Alegre é pausada

Com Porto Alegre em estado de calamidade pública, o início da tradicional Campanha do Agasalho está indefinido. De acordo com a prefeitura da Capital, a prioridade é atender as demandas de roupas de inverno às pessoas que se encontram em abrigos temporários.

Para organizar melhor as doações, a administração municipal recebe donativos de inverno no Ginásio do Demhab (rua Conde D'eu, 66) e na Defesa Civil (rua La Plata, 693). No Porto Seco, há espaço para recolhimento de grandes doações, especialmente de empresas.

canal SOS Rio Grande do Sul . "Agradecemos todas as formas de solidariedade que recebemos do RS, de outros estados e também de outros países. Para melhor organizar as doações e direcioná-las de forma mais assertiva para as regiões que mais precisam, temos informações atualizadas sobre pontos de entrega e itens mais necessários no site sosenchentes.rs.gov.br", afirma o vice-governador Gabriel Souza. Da mesma forma, o governo do Estado concentra o recebimento das doações por meio do.

Por meio da plataforma, também é possível saber os detalhes sobre o PIX e como contribuir. Além disso, foi criado um callcenter para o recebimento de doações de grande porte, acima de uma tonelada, que está disponível pelo 0800 205 5151.