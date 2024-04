As pessoas certas no lugar certo

Tomaram posse no conselho consultivo da Academia de Medicina do RS os ex-governadores Jair Soares (PP), Olívio Dutra (PT) e José Ivo Sartori (MDB), ao lado da presidente da Academia, Miriam da Costa Oliveira, e do provedor da Santa Casa, Alfredo Guilherme Englert. De certa forma, o governador também é médico - das combalidas finanças do Estado.

Uma para os alemães

Gilberto Petry candidatura do Brasil para ser o país parceiro da feira em 2026 , informa o enviado do JC a Hannover, o editor-chefe Guilherme Kolling. O presidente da Fiergs,, arrancou sorrisos dos alemães durante o seminário Brasil-Alemanha, realizado na Feira de Hannover, ao dizer que vai ao evento há 40 anos, somando 25 participações. O industrial defendeu a, informa o enviado do JC a Hannover, o editor-chefe Guilherme Kolling.



Outra para os brasileiros

O dirigente da Fiergs também quebrou o protocolo ao lançar Eduardo Leite (PSDB) ao Planalto. Depois de elogiar a gestão do governador, disse que o tucano também apoia a escolha do Brasil para ser país parceiro da Feira de Hannover em 2026, seu último ano de mandato, já que "depois ele será presidente da República", afirmou Petry. Foi aplaudido.

Turismo em xeque

Houve tempo em que os rincões mais afastados torciam que turistas os invadissem. Hoje, acontece o contrário. Habitantes das Ilhas Canárias foram às ruas no domingo para reclamar do turismo em massa. O povo de Veneza também não quer mais saber de turistas, bem como pequenas aldeias na França e Itália. Reclamam que estraga o dia a dia e fazem os preços subirem.

Nada se cria, nada se perde...

A empresa Weco, na zona norte de Porto Alegre, fabrica caldeiras a vapor que podem usar qualquer tipo de combustível. Lembra a Mernak, empresa de Cachoeira do Sul, que fabrica há décadas as locomóveis, caldeiras que podem ser transportadas para onde são necessárias, produzindo vapor até com resteva ou cacos de madeira.

...tudo se transforma

Em 1990, conheci em Salvador (BA) um ex-diplomata do Itamaraty que descobriu o ovo de Colombo. Ele prensava o duríssimo caroço de dendê - no mundo conhecido como óleo de palma - em fornos, reduzindo-o a carvão que ele submetia a uma corrente elétrica e exportava para a Alemanha, que os utilizavam como filtros de carvão ativado.

Brasiiil!

O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, e até hoje ele não se achou.

Em baixa

Hoje é o Dia Nacional do Livro, aquele que gerações passadas costumavam ter na cabeceira e não raro liam até dois ao mesmo tempo. Hoje, a geração mais nova não os quer, como seus pais e avôs. Lê-se cada vez menos.

Tão alegres que fomos..

Depois da renúncia do governo em fazer força para zerar o déficit fiscal, cabe o comentário do jornalista José Brazuna, do Valor Econômico: é arcabouço fiscal ou acabou-se o fiscal?

Protesto Médico I

As entidades representativas da Medicina, Amrigs, Cremers e o Simers emitiram nota de repúdio dizendo que a categoria médica recebeu estarrecida a notícia do decreto nº 11.999 de 17 de abril de 2024, que interfere na composição e no exercício da Comissão Nacional de Residência Médica.

Protesto Médico II

"Este decreto ataca a autonomia médica, retira entidades representativas da categoria das decisões que visam à qualificação da formação e especialização médicas e, vergonhosamente, aumenta as interferências políticas e ideológicas na Comissão", diz a nota das entidades.

Falha do time Lula