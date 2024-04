Presidente da Fiergs, Gilberto Petry encontra Eduardo Leite em Hannover

De Hannover, Alemanha

A cerimônia de abertura da Feira de Hannover também foi palco de um encontro do presidente da Fiergs e vice-presidente da CNI, Gilberto Petry, que lidera a missão empresarial brasileira à Feira de Hannover, com o governador gaúcho Eduardo Leite, que fecha a missão governamental na Europa na cidade alemã.



Além de acompanhar lado a lado, na plateia, a cerimônia de abertura do evento de tecnologia industrial na noite deste domingo (21), os dois conversaram amigavelmente. Na pauta, o tema não foi apenas o evento de tecnologia industrial.

Há expectativa de pronunciamentos sobre o projeto de mudança do ICMS nesta segunda-feira (22), na abertura da feira, quando os dois estarão novamente juntos em diversas agendas.



Durante a missão à Alemanha, o governo gaúcho havia informado que, embora não fosse prioridade na agenda internacional, o tema da alta da alíquota do imposto seria debatido com a Fiergs em Hannover, aproveitando o encontro do governador com o presidente da Fiergs.