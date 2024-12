Agenda jurídica

O Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul promove hoje, às 19h, a Terça Lírica Especial de Natal. O evento acontece no hall de entrada do Palácio da Justiça, em Porto Alegre, com entrada gratuita. A apresentação, que contará com o time de solistas da Companhia de Ópera do RS, terá transmissão YouTube do TJ/RS.

O Núcleo de Defesa em Execução Penal da Defensoria Pública do RS, em parceria com o programa Libertas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, realiza hoje e amanhã a 2ª edição do Seminário Acesso à Justiça, Prisões e Proteção dos Direitos Humanos. O evento é aberto ao público e ocorrerá na sede da DPE/RS, na Capital.