Agenda jurídica

Na manhã da última sexta-feira, foi lançado, na sede da Fase/RS, em Porto Alegre, o curso EAD do "Projeto Tamo Junto". A iniciativa, uma parceria entre prefeitura, Fase e o 3º Juizado da Infância e Juventude, visa capacitar profissionais para promover saúde emocional de adolescentes, tanto em medidas socioeducativas quanto fora desse contexto. Gratuito, o curso estará disponível na plataforma EducaPOA. Em 2024, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do RS realizou 30 operações e deu apoio a outras oito. Além da prisão de 101 criminosos, houve também o oferecimento de 80 denúncias ao Poder Judiciário, com 321 investigados denunciados. O total de medidas judiciais cumpridas foi de 106 mandados de prisão e 381 de busca e apreensão. Os números foram divulgados na última sexta-feira.