Agenda jurídica

A Procuradoria-Geral do Estado e a Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva promovem, na sexta-feira, às 10h, a aula aberta "Deferência Jurisdicional, Comportamento Contrário à Qualidade Democrática da Lei". O evento, que ocorrerá no Auditório da Instituição, contará com palestra de Dominique Rousseau, professor emérito de Direito Público da Faculdade de Direito da Sorbonne, Universidade de Paris 1 Panthéon Sorbonne. A tabeliã Rita Bervig Rocha assumiu a presidência do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul na última quinta-feira, na sede da instituição. O mandato da profissional, que é a primeira mulher a ascender ao cargo, será para o biênio 2024/2026.