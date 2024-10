Agenda jurídica

O Decano do Iargs, Dr. Hélio Faraco de Azevedo, lançará seu 10º livro intitulado de "Os Três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário", no próximo dia 23/10, a partir das 17h30min, na Sala da OAB/Cubo, rua Manoelito de Ornellas, 55, bairro: Praia de Belas, em Porto Alegre. O prefaciador da obra é o Conselheiro-Ouvidor do Tribunal de Contas do RS, Dr. Cezar Miola. Conforme o Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, o eleitor deve regularizar sua situação financeira como advogado perante à Ordem para torná-lo apto a votar. A regularização pode ser feita até o próximo dia 23 de outubro, 30 dias antes da data do pleito. As eleições para o triênio 2025-2027 ocorrerão no dia 22 de novembro, das 9h às 17h.