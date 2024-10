Agenda jurídica

A proteção de dados pessoais no poder público é uma das palestras do mês de outubro do Centro de Estudos de Direito Municipal (Cedim) da Procuradoria-Geral do Município (PGM).Os eventos são on-line, abertos ao público e gratuitos. O Cedim fornece certificado de participação. Mais informações sobre inscrições pelo e-mail: [email protected] . A Polícia Civil inaugurou, nesta quinta-feira (3/10), a Delegacia de Polícia Online da Diversidade (DOL Diversidade). A ferramenta oferece aos cidadãos a possibilidade de registrar ocorrências relacionadas a crimes de intolerância e discriminação de forma totalmente virtual - incluindo crimes motivados por questões de raça, gênero, diversidade sexual, religião e outros atos de preconceito.