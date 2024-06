Agenda jurídica

A Central Cidadania ocorre até sexta-feira, das 13h às 18h, no estacionamento E2 do Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Independência), na Capital. O objetivo é atender, gratuitamente, às necessidades emergenciais de pessoas em situação de vulnerabilidade social e, em especial, as atingidas pelas inundações.

Bento Gonçalves recebe amanhã, às 18h, a palestra "Prerrogativas da Advocacia e Segurança Pública", com as presenças do advogado criminalista Mateus Marques, vice-presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativa da OAB/RS, a presidente da CJA, Nêmora Dall Agnol, e do presidente da Comissão de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB/RS, Ivan Pareta Júnior. As confirmações para o evento ocorrem até esta terça pelo whatsApp (54) 3453-8221.