MP das licitações agiliza resposta à tragédia no Rio Grande do Sul

O trágico maio de 2024 chegou ao fim, mas o rastro de destruição e desespero deixado em todo o Rio Grande do Sul continuará a ecoar entre os gaúchos por muito tempo. Com ao menos 2.390.556 pessoas afetadas e 475 dos 497 municípios do Estado atingidos pelas enchentes, a principal missão do poder público para os próximos meses está na tríade: reconstrução, recuperação e resiliência.

Com tantas vidas momentaneamente interrompidas, a agilidade nas ações governamentais também tornou-se ainda mais essencial. E, com isso em mente, o Executivo federal publicou, em 17 de maio, uma Medida Provisória (MP) que flexibiliza a Lei de Licitações, buscando, justamente, acelerar as etapas necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

De modo geral, a MP 1221/24 permite:

Dispensa da elaboração de estudos técnicos preliminares para obras e serviços comuns; Apresentação simplificada de anteprojeto ou projeto básico; Redução pela metade dos prazos mínimos para a apresentação das propostas e dos lances; Prorrogação de contratos vigentes por até 12 meses; Firmação de contratos verbais de até R$ 100 mil quando a urgência da situação não permitir a formalização contratual; Suspensão da exigência de documentos relacionados às regularidades fiscal e econômico-financeira em locais com poucos fornecedores de bens ou serviços.

Conforme defende o advogado especialista em direito licitatório, Rafael Marinangelo, essas medidas, que já vigoram há algumas semanas, estão sendo essenciais devido ao seu caráter desburocratizador.

"Os gestores públicos estão desde o início da crise desesperados. O volume de tarefas a serem realizadas e de problemas a serem resolvidos é tão grande que eles não sabem nem por onde começar. E, esta medida surge como uma resposta para agilizar isso. Na prática, o setor público, agora, está encontrando menos barreiras burocráticas para implementar as medidas urgentes”, analisa.

Segundo ele, a atual Lei de Licitações é muito detalhista, o que, neste momento, seria mais um dificultador. “A legislação exige muitas coisas e demandaria grande tempo dos gestores até que eles colocassem os projetos de pé. Obras e serviços de engenharia, por exemplo… Até que saísse o edital e houvessem contratações, perderíamos no mínimo um ano”, completa.

Todos os contratos firmados com base nas regras da Medida Provisória 1221/24 terão duração de um ano, prorrogável por igual período e deverão ser disponibilizados publicamente no Portal Nacional de Contratações Públicas. As informações prestadas precisam abranger detalhes sobre as empresas contratadas, valor dos contratos e objeto das contratações.

De acordo com o texto, as medidas excepcionais nas licitações só poderão ser aplicadas em casos de urgência que possam afetar a segurança das pessoas ou comprometer a continuidade dos serviços públicos. O Executivo assegura que as medidas são limitadas ao necessário para lidar com a situação de calamidade.