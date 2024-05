Defensoria Pública oferece atendimento gratuito em abrigos

No primeiro dia, na quarta, 22 de maio, segundo Malhão, um terço do Centro Vida, 55 famílias, foi atendido . O defensor estima que essa parcela represente cerca de 200 pessoas ao todo.

Todos os abrigados recebem, na recepção, um papel com o nome de todas as instituições. A cada atendimento, essa folha recebe um carimbo, garantindo assim que todos sejam completamente orientados .

O Defensoria Agiliza tem permitido, desde a última quarta-feira, que as pessoas acolhidas emergencialmente ingressem na unidade da Defensoria Pública do Estado no próprio local de abrigo (Centro Vida) e seja:

Passado o momento mais intenso da tragédia ambiental e humanitária sem precedentes que assola o Rio Grande do Sul desde o início do mês de maio, os olhos no Estado já se voltam à reconstrução das cidades e ao recomeço da vida dos mais de 2.345.400 gaúchos impactados pelo evento . E, buscando facilitar o acesso das pessoas acolhidas nos abrigos da Capital aos serviços necessários para essa retomada, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE-RS) estabeleceu um polo de atendimento, em conjunto com outras instituições , no Centro Humanístico Vida, na Zona Norte de Porto Alegre.

Demanda de consumidores tem sido atendida na Pucrs

Com as sedes da DPE e do Procon-RS alagadas, as instituições firmaram uma parceria com a Pontifícia Universidade Católica (Pucrs) para que os atendimentos às pessoas que possuem demandas envolvendo dívidas e superendividamento sejam realizados integralmente e de forma gratuita no Balcão do Consumidor - projeto extensionista do curso de Direito da universidade -, até o final do mês de maio.

Os acompanhamentos estão ocorrendo emergencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h30 às 18h. Para ser atendido, é preciso realizar agendamento pelos telefones: (51) 3353-7887 ou (51) 3353-7889. As atividades ocorrem no andar térreo do prédio 8.

O acolhimento, coleta de documentos e demais andamentos é feito conjuntamente por alunos e professores da Pucrs. Conforme explica o defensor público, professor da universidade e dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Felipe Kirchner, a ação tem proporcionado, ao mesmo tempo, muitas experiências aos estudantes e um grande auxílio à comunidade porto-alegrense.

"Temos alunos de todas as etapas do curso, que estão tendo a oportunidade de assumir o protagonismo nesse momento tão delicado, de solucionar juridicamente as demandas das pessoas e, ao mesmo tempo, enriquecer muito o próprio aprendizado… E resolvemos essas questões completamente, quem nos procura, sai sem nenhuma pendência", explica.

Ele ainda categoriza a atuação de seus alunos como um 'trabalho voluntário para a Defensoria Pública'. "É uma oportunidade única. Muitas pessoas têm nos procurado para negociar dívidas e pedir auxílio por incapacidade de manter contratos, questões que outrora poderiam ser atendidas por profissionais da Defensoria Pública do Estado", completa.