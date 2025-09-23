Ponte sobre o rio Taquari ganha novo estudo

O governador Eduardo Leite apresentou, na semana passada, na Univates, em Lajeado, o resultado de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para construção de nova ponte sobre o Rio Taquari, ligando a ERS-129, em Estrela, à ERS-130, em Cruzeiro do Sul.

O estudo contempla a construção de uma nova estrutura, com cronograma de 18 meses de execução, que terá aproximadamente 3,1 quilômetros de extensão, em localização com cotas mais altas em relação à cheia histórica de 2024.

Ao lado do vice-governador, Gabriel Souza, o governador anunciou um investimento de mais de R$ 350 milhões, que contempla R$ 295 milhões para projeto e obra, e mais de R$ 60 milhões para desapropriações. O aporte deverá ser realizado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Leite ressaltou que o investimento é uma medida concreta para fortalecer a logística regional, ampliar a resiliência climática e garantir a continuidade do desenvolvimento econômico na região. “Estamos destinando mais de R$ 350 milhões para a nova ponte sobre o Rio Taquari, dentro de um conjunto de investimentos que já ultrapassa R$ 480 milhões na região. Este anúncio representa a construção de um futuro mais seguro, resiliente e preparado para enfrentar as mudanças do clima, garantindo que a região continue crescendo e prosperando”, destacou. Com a conclusão do EVTEA, a inclusão da obra deverá ser aprovada pelo Comitê Gestor do Funrigs.

LEIA MAIS: Modal hidroviário deve crescer na matriz logística brasileira



O vice-governador Gabriel Souza, presidente do Conselho do Plano Rio Grande, destacou que a solicitação da nova ponte foi apresentada pela sociedade civil ao Conselho e, na sequência, encaminhada ao governador Eduardo Leite, que determinou os estudos técnicos para viabilizar a obra. “Estamos falando de um investimento de R$ 360 milhões, a maior obra já anunciada para o Vale do Taquari, com impacto estratégico no desenvolvimento econômico, social e logístico da região, além de garantir mais resiliência climática. É claro que tem um custo para fazer a ponte, mas o custo de não fazer seria muito maior. Por isso, este é um anúncio histórico do governador Eduardo Leite e um passo fundamental para o futuro da região”, ressaltou.

A apresentação do estudo, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, é um passo importante para atender uma necessidade da região que foi fortemente atingida pelas cheias de 2023 e de 2024. “Estamos ouvindo a comunidade e realizamos o EVTEA para apresentar uma solução que garanta segurança, qualidade e resiliência para enfrentar possíveis eventos climáticos”, pontuou.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, reforçou que o trabalho será feito com foco na durabilidade e na prevenção de novos impactos. “As obras realizadas com recursos do Funrigs são pelo Regime de Contratação Integrada, em que a empresa fica responsável por fazer o projeto executivo e a obra, o que permite agilidade na execução e maior eficiência na entrega”, salientou.