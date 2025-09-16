Reduzir custos na cadeia de suprimentos: a ilusão do cortar vs. a inteligência do otimizar

Angela Gheller

Diretora de produtos para Logística da TOTVS

Em um cenário econômico que exige cada vez mais resiliência e eficiência, a pressão por redução de custos na cadeia de suprimentos se torna uma pauta constante na mesa de qualquer liderança. No entanto, a abordagem tradicional de simplesmente "cortar" despesas, seja renegociando contratos de forma agressiva com fornecedores ou adiando investimentos essenciais, mostra-se não apenas ultrapassada, mas perigosa. Essa é uma estratégia de fôlego curto, que pode até apresentar resultados imediatos no balanço, mas que, a médio e longo prazo, corrói a qualidade, a agilidade e a própria sustentabilidade do negócio.

A verdadeira e duradoura redução de custos não vem do corte, mas da otimização inteligente, e a ferramenta para essa otimização é inegavelmente a tecnologia. A gestão moderna da cadeia de suprimentos deixou de ser baseada na intuição ou achismos para se tornar uma ciência baseada em dados, em que cada decisão é embasada em informações precisas e em tempo real. A questão não é mais se a tecnologia é necessária, mas qual tecnologia aplicar para resolver as dores específicas da sua operação.

O primeiro passo para essa otimização é a busca pela visibilidade total. É impossível gerenciar - e muito menos otimizar - aquilo que não se vê. Muitas empresas ainda operam com "silos" de informação, onde a área de compras não conversa com a de produção, que por sua vez está desconectada das vendas e da logística. O resultado? Excesso de estoque de um lado, ruptura do outro, custos de armazenagem elevados e perda de vendas.

Uma fundação tecnológica sólida e sob medida, com um ERP alinhado ao porte da operação e integrado a soluções especialistas em logística (como WMS, TMS, Otimização Logística etc.), é o ponto de partida para digitalizar com flexibilidade e eficiência. Essa integração permite um fluxo de informação coeso, garantindo que a matéria-prima seja comprada na hora certa, o produto seja fabricado conforme a demanda e a entrega seja planejada da forma mais eficiente possível.

Com a visibilidade garantida, entramos na era da previsibilidade, impulsionada pela inteligência artificial e pelo machine learning. Não basta mais reagir aos problemas, é preciso antecipá-los. Algoritmos avançados analisam dados históricos, tendências de mercado, condições climáticas e até mesmo o comportamento do consumidor para prever a demanda com uma acurácia sem precedentes. Isso significa otimizar os níveis de estoque, reduzir drasticamente os custos de capital parado e evitar as onerosas perdas por obsolescência ou falta de produto. No transporte, a IA já otimiza rotas em tempo real, considerando o trânsito e as janelas de entrega, e define o arranjo de carga mais eficiente, maximizando a capacidade de cada veículo e diminuindo os custos com combustível e o número de viagens.

Por fim, a agenda sustentável, que para alguns ainda parece um custo adicional, pode surpreender ao se revelar, pelo contrário, como uma poderosa alavanca de eficiência. A pressão regulatória e do próprio mercado financeiro por práticas sustentáveis é um fato. A otimização de rotas para reduzir o consumo de combustível não apenas diminui os custos operacionais, mas também as emissões de carbono. A gestão inteligente de resíduos e o uso consciente de recursos na produção e armazenagem seguem a mesma lógica: são ações que beneficiam tanto o planeta, quanto o caixa da empresa. A tecnologia é fundamental para monitorar esses indicadores, gerar relatórios precisos e comprovar o compromisso da organização, o que pode, inclusive, destravar acesso a linhas de crédito mais baratas.