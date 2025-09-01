Transportadoras digitais: a nova era dos avanços logísticos através de tecnologia

O mercado global de logística digital pode rá alcançar US$ 155,3 bilhões até 2032, segundo levantamento da Allied Market Research - um salto significativo frente aos US$ 25 bilhões registrados em 2022. Esse dado mostra a tendência que, no Brasil, já é uma realidade. Números do Instituto de Logística Supply Chain (ILOS) revelam que a logística nacional movimenta cerca de R$ 1,5 trilhão por ano. Nesse meio, as transportadoras digitais já vêm se consolidando como protagonistas dessa nova fase, combinando tecnologia, dados e eficiência para garantir melhores soluções logísticas para o segmento.

Essas empresas nasceram a partir da cultura do digital e trabalham com base em sistemas integrados, automação e análise de dados, trazendo uma nova lógica para um setor que, por muito tempo, operou de forma manual. O objetivo é oferecer mais controle, rastreabilidade da carga e agilidade à operação, especialmente no modal rodoviário, responsável por conectar grande parte do território nacional.

Segundo estimativas da Associação Brasileira de Logística (Abralog), a tecnologia tem o potencial de reduzir os custos operacionais em até 20% e os tempos médios de trânsito em 15%. Além disso, o uso de documentos digitais, como faturas e ordens de serviço eletrônicas, reduz significativamente a burocracia e os riscos relacionados à perda de informações. A adoção dessas soluções contribui diretamente para a redução de algumas despesas, otimização de rotas, alocação mais eficiente de motoristas e diminuição de falhas operacionais.

Durante o isolamento de COVID-19, a digitalização foi um fator determinante para garantir a continuidade das operações do segmento em meio à alta demanda e restrições de mobilidade. Essa época só reforçou ainda mais o impacto das inovações no dia a dia de variados ramos da economia. Hoje, mesmo no período pós-pandemia, as soluções ainda provam seu valor e reforçam a importância do investimento no online. Empresas que apostam em tecnologia têm maior capacidade de responder rapidamente a imprevistos, atender prazos mais curtos e oferecer uma experiência mais previsível e transparente para os embarcadores. O uso de inteligência artificial e Machine Learning trouxe modelos mais rápidos, precisos e eficientes.