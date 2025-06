Projetos de novos aeroportos gaúchos ganham força após enchentes

Cidades gaúchas se movimentam para a construção de novos aeroportos na tentativa de renovar a infraestrutura do Estado e evitar uma nova paralisação devido a enchentes.

Em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, a prefeitura se mobiliza para a criação do aeroporto de Nova Oliva. O investimento previsto é de R$ 270 milhões, para construção do terminal e da pista, de acordo com o secretário de planejamento e parcerias estratégicas da cidade, Marcus Vinicius Caberlon.

A nova operação se somaria à do atual aeródromo da cidade, o aeroporto Hugo Cantergiani, que é pequeno e possui algumas limitações de capacidade. O projeto do aeroporto regional de Vila Oliva foi incluído no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O Ministério de Portos e Aeroportos diz aguardar a entrega final, por parte da Prefeitura de Caxias do Sul, do projeto de infraestrutura. Após a análise e a aceitação pela SAC (Secretaria Nacional de Aviação Civil), será concedida a autorização para o início do processo licitatório, que será conduzido pela administração municipal.

"Com a assinatura do contrato entre a prefeitura e a empresa vencedora da licitação, a Secretaria Nacional de Aviação Civil emitirá a ordem de serviço para início das obras", escreve o ministério em nota à reportagem.

O secretário Marcus Vinicius Caberlon afirma que, depois das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024, o governo federal percebeu a necessidade de um terminal alternativo ao Salgado Filho (Porto Alegre).

A ideia é que o aeroporto sirva também como destino de turistas que viajam à Serra gaúcha, para cidades como Gramado e Canela, e atenda, além disso, cidades como Garibaldi e Bento Gonçalves, que concentram algumas atividades econômicas da região.

"Depois do que aconteceu ano passado, a União se deu conta que o Rio Grande do Sul precisa de um aeroporto alternativo. O nosso aeroporto acabou servindo como alternativa para o Estado, mas ele não tem capacidade, (porque) é um aeroporto pequeno no meio da cidade. Por isso, o governo federal incluiu o projeto no PAC", diz Caberlon.

Outro projeto que visa expandir a infraestrutura aeroportuária gaúcha mira a cidade de Portão, a cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre. Com 2.100 hectares (pouco mais de 20 quilômetros quadrados), a área pertence hoje ao município. A ideia foi concebida há mais de 15 anos, idealizada originalmente como um aeroporto regional, mas nunca chegou a sair do papel. O comitê responsável diz buscar investimento privado para o projeto.

A Secretaria da Reconstrução Gaúcha, pasta que também coordena as parcerias público-públicas do governo do Rio Grande do Sul, informou que, no momento, não trabalha com o projeto de um novo aeroporto no município de Portão.

O Ministério de Portos e Aeroportos disse à reportagem que, no momento, também não há investimentos previstos pela pasta na área aeroportuária do município de Portão. O projeto foi pensado como um aeroporto privado, mas capaz de receber voos comerciais.

Além disso, o grupo imagina o terminal como um hub para o Mercosul, com voos conectando o Brasil a destinos como Assunção, Buenos Aires, Santiago e Montevidéu. A ideia também é que haja voos diretos para países como Austrália e Nova Zelândia, por meio da Rota Polar, que passam por regiões inabitadas das calotas polares.

O espaço tem uma posição privilegiada. Segundo o comitê, a área do projeto está localizada em uma parte mais elevada, sem risco de ser atingida por enchentes. O aeroporto 20 de Setembro ainda não tem data para sair do papel.