Obras de duplicação da ERS-734 em Rio Grande transformam a mobilidade na região

Com investimento previsto de R$ 50 milhões, as obras de duplicação da ERS-734, principal via de acesso a Rio Grande, avançam em ritmo acelerado e já apresentam reflexos significativos na mobilidade da região Sul do Estado. Com R$ 23,5 milhões já executados, o que representa 47% do total orçado, a obra faz parte de pacote que soma mais de R$ 100 milhões em investimentos na região.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande em estradas é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

O projeto contempla a duplicação de um trecho de 6,53 quilômetros da rodovia, considerada estratégica para o desenvolvimento logístico regional. Os trabalhos em andamento mostram o avanço concreto da obra e demonstram o comprometimento do governo estadual em promover melhorias estruturais de impacto direto na vida da população. A duplicação da ERS-734 integra um conjunto de ações do governo do Estado para modernizar a infraestrutura viária, com foco em segurança, mobilidade e desenvolvimento regional.

Atualmente, os serviços de pavimentação concentram-se na aplicação da segunda camada de revestimento asfáltico entre os km 0 e 3,8, em ambos os lados da pista. A previsão é de que essa etapa seja concluída ao longo do mês de julho. Além disso, estão sendo executadas sub-base e base nos alargamentos da pista no lado esquerdo, bem como a preparação da base e sub-base na intersecção da junção, entre os km 3,8 e 4,3.

Enquanto o trabalho avança, a expectativa cresce entre os moradores da região. A conclusão da obra promete reduzir o tempo de deslocamento, aumentar a fluidez do tráfego e trazer mais segurança para motoristas e pedestres.

O tatuador Jefferson Avecim, que mora há cinco décadas em Rio Grande, destacou que as melhorias vão ajudar na valorização da região. "Vai melhorar bastante o fluxo aqui no Cassino, especialmente no verão, quando tem muito engarrafamento. A movimentação vai aumentar e a área será mais valorizada, o que será ótimo para toda a região. Essa obra da ERS-734 vai atrair mais investimentos também. Acredito que será algo muito positivo. Moro aqui há 53 anos, então a gente percebe esse desenvolvimento chegando, e isso é muito bom", afirmou.

A comerciante Viviane Santos acredita que as obras vão ajudar para a melhoria da qualidade de vida da população e no comércio. "É uma obra aguardada há muitos anos pela população rio-grandina. Eu acredito que ela vai trazer muito desenvolvimento para a nossa região, porque vai melhorar bastante o fluxo, especialmente aqui no Cassino, que é um local turístico. Isso vai melhorar a qualidade de vida de todos e fortalecer o nosso comércio", disse.

LEIA TAMBÉM: União irá ampliar o acesso à internet nas estradas



As intervenções não se limitam ao asfalto. Importantes obras de drenagem também estão em andamento nas imediações dos km 4,3 e 4,5, no lado direito da via. O serviço inclui a instalação de tubos longitudinais que irão coletar as águas do escoamento superficial, garantindo maior durabilidade à pavimentação e segurança para os motoristas.

Além da infraestrutura viária, o projeto prevê melhorias voltadas à acessibilidade e à segurança de pedestres. Entre os km 2,0 e 3,5, já estão sendo executadas obras complementares, como a implantação de calçadas, meios-fios e pisos podotáteis nos dois lados da rodovia - medidas que trazem mais conforto e segurança para quem utiliza o trajeto a pé.

A conclusão das obras está prevista para o final de 2025, e deve beneficiar diretamente milhares de motoristas, moradores e trabalhadores da região, que utilizam a rodovia diariamente.