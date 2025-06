Petrobras licita barcaças para combustíveis

A Transpetro, subsidiária da Petrobras para o transporte de petróleo e derivados, anunciou na semana passada a realização de licitação para a compra de quatro barcaças para o transporte de combustíveis, quatro empurradores e um rebocador.

A encomenda, diz a empresa, é parte de um projeto de expansão de suas operações na navegação interior (em rios e lagos). "Nossa entrada no modal de navegação interior vai trazer mais robustez e flexibilidade às operações da Transpetro, ressaltando nossa premissa de crescimento e diversificação dos negócios da companhia", disse, em nota, o presidente da Transpetro, Sergio Bacci.

A operação de barcaças é inédita para a subsidiária da estatal, que tem uma frota de 33 navios para transporte de petróleo ou combustíveis. A companhia chegou a contratar barcaças para o transporte de etanol no segundo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas o projeto naufragou.

Um estaleiro chegou a ser construído em Araçatuba (SP), algumas embarcações ficaram prontas, mas as dificuldades para fechar um contrato competitivo com o principal cliente e a descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato suspenderam o projeto.

Ao reassumir o governo em 2023, Lula voltou a prometer reativar a indústria naval brasileira, contando com a Petrobras para fazer as encomendas. Em dezembro, a Transpetro assinou o primeiro contrato dessa nova fase, que prevê a construção de quatro navios por R$ 16,5 bilhões.

As embarcações serão construídas em parceria entre o Estaleiro McLaren, em Niterói (RJ), e o Estaleiro Rio Grande, em Rio Grande (RS), cidade bastante afetada pela quebra da indústria naval em meados dos anos 2010.

Em seu plano de negócios, a Transpetro prevê a construção de até 25 novos navios, sob o argumento de que precisa renovar e modernizar sua frota. As licitações são internacionais, mas estaleiros brasileiros têm vantagem de financiamento do FMM (Fundo de Marinha Mercante).

A encomenda das barcaças será dividida em dois lotes. Um deles com as barcaças de 3.000 toneladas de porte bruto e os empurradores e outro com o rebocador. Esse segmento tem impulsionado os estaleiros da região Norte do País, que vivem de encomendas do agronegócio.

Segundo a Transpetro, esse modal de transporte movimenta cerca de 10 milhões de toneladas de petróleo e combustíveis por ano no Brasil.

"Com essa iniciativa, alcançaremos, no horizonte de médio prazo, 50% do mercado de transporte de combustíveis por barcaças no Brasil, o que nos posiciona como uma das maiores operadoras de barcaças do País", afirmou Bacci.