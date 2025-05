Transpetro prorroga prazo de licitação para navios gaseiros; Ecovix sinalizou participação

A Transpetro, subsidiária da Petrobras na área de logística, prorrogou até 23 de junho o prazo de entrega de propostas da licitação pública internacional destinada à aquisição de oito navios gaseiros com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos. A alteração no cronograma atende a pedidos protocolados por empresas no portal Petronect, plataforma eletrônica de compras do sistema Petrobras na qual o edital foi publicado em meados de fevereiro.

A data original para recebimento de propostas no processo de licitação estava marcada para esta segunda-feira (19). Os demais cronogramas divulgados no lançamento do edital seguem mantidos sem alteração, informou o site da estatal.

Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras. O processo de contratação em curso marca a segunda licitação da Transpetro. A primeira, para a construção de quatro navios da classe Handy, foi vencida pela Ecovix, controladora do Estaleiro Rio Grande. A assinatura do contrato aconteceu em fevereiro na cidade, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcando a retomada de construções no Polo Naval. Na época, o acionista da Ecovix, José Antunes Sobrinho, sinalizou que a empresa participaria da concorrência pelos navios gaseiros. A aquisição dos novos gaseiros integra o

A licitação para aquisição dos oito gaseiros contempla dois lotes distintos, que não podem ser vencidos pelo mesmo estaleiro ou consórcio – ou seja, mesmo em caso de vencer a concorrência, a Ecovix só poderia trabalhar na construção de somente um lote de embarcações. Os navios serão destinados ao transporte de GLP.

O lote A da licitação contempla a aquisição de três navios com capacidade de 10 mil metros cúbicos, do tipo semirrefrigerado. Essas embarcações também poderão carregar amônia, permitindo o ingresso da Transpetro no transporte desse tipo de produto e a ampliação da carteira de serviços da companhia. Já o lote B é direcionado a cinco navios do tipo pressurizados, sendo três embarcações de 7 mil metros cúbicos e duas de 14 mil metros cúbicos de capacidade.

O processo de contratação dos gaseiros permite a participação de todos os estaleiros que atendam aos critérios técnicos e econômicos estabelecidos no edital.

Com a nova contratação, a frota de gaseiros da Transpetro vai ser ampliada de 6 para 14 embarcações, o que elevará a capacidade total de transporte de 36 mil metros cúbicos para até 115 mil metros cúbicos. Segundo a empresa, os futuros gaseiros permitirão uma redução de até 30% nas emissões de gases do efeito estufa. As novas embarcações também serão até 20% mais eficientes no que diz respeito ao consumo de combustível e futuramente terão a capacidade de operar em portos eletrificados.